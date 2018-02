La Salina Turda, ecoul din mină este acoperit de vocile concurenţilor Eurovision România. Artiştii au făcut astăzi primele probe de sunet în subteran. Duminică, în premieră absolută, concursul Eurovision are loc la 90 de metri sub pământ!

Show-ul din Salina Turda este o provocare pentru TVR, care vrea să demonstreze că poate transmite un spectacol de televiziune din orice loc și în orice condiții.

Peste 20 de tone de echipamente au fost coborâte în subteran. Printr-un tunel s-au întins câte 4 kilometri de cablu pentru fiecare cameră de luat vederi.

Liftul din salina Turda este folosit în fiecare an de aproape... citeste mai mult

