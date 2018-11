Edgar Jankauskas, selecţionerul Lituaniei, a vorbit despre duelul cu România din Liga Naţiunilor, ce va avea loc sâmbătă, ora 21:45, la Ploieşti, dar a vorbit şi despre meciurile dintre naţionala ţării sale cu generaţia lui Hagi, Popescu sau Dorinel Munteanu. În plus, tehnicianul a făcut un anunţ şi în privinţa lui Matulevicius, atacant ce acum evoluează la Rapid.

"Poate nu suntem cea mai puternică echipă din grupă, dar cred că merităm să fim respectaţi, pentru că în meciul contra Serbiei am jucat destul de bine, am avut ocazii de a marca. La fel a fost şi în meciul contra României. Ei au marcat în ultimul minut al meciului, aşa că putem face surprize, avem unitate în echipă şi... citeste mai mult