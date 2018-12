Selecţionerul Norvegiei, Lars Lagerback (70 de ani), a vorbit pentru Reuters despre naţionala pe care o antrenează şi pe care va încerca să o califice la EURO 2020, aşa cum a anunţat în interviul acordat.

Suedezul de banca Norvegiei a recunoscut că echipa a progresat în compartimentul defensiv, dar că încă are nevoie de îmbunătăţiri în ofensivă, aspecte asemănătoare cu cele ale naţionalei conduce de Cosmin Contra: "Sunt relativ mulţumit. Întotdeauna poţi mai mult, dar noi nu doar că am obţinut rezultate bune. După părerea mea, am făcut câţiva paşi mari în felul în care jucăm, mai ales în ce priveşte apărarea.

Trebuie să fim mai eficienţi în faţa porţii,... citeste mai mult