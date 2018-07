A fost la un pas să devină Campionul Lumii alături de naţionala pregătită de el. Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, a răbufnit după ce a jucat finala turneului final din Rusia. Alături de Perisic & Co., Dalic a câştigat medalia de argint, iar acum vrea să fie recompensat pe măsură.

"Că vă place sau nu, sunt al doilea cel mai bun antrenor din lume", a declarat Dalic pentru Vecernji, făcând aluzie la locul secund ocupat la Cupa Mondială. Selecţionerul Croaţiei în vârstă de 51 de ani cere federaţiei un salariu mai mare faţă de cel pe care îl are acum, 550.000 de euro pe an. "Această cifră pentru al doilea antrenor din lume este...

