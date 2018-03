Nou formata selecționată Under 14 a județului Arad merge „ceas” în cupa regională. Întrecerea implementată de Federația Ro­mână de Fotbal prin Asociațiile Județene în toată țara are ca scop final formarea, la anul, a naționalei Under 15 „tricoloră”,...

Glasul Aradului, 28 Septembrie 2017