”Este o bagatelă, nu e ceva important, pentru că Vrancea manifestă o gamă foarte largă de magnitudini, până la 7,9 - 8. Nici nu e relevant, am discutat și cu domnul Arafat, un cutremur de 5,8 e ceva obișnuit pentru noi care studiem fizica Pământului. Predicție nu există. Nu voi fi niciodată în stare să aflu ziua și luna. Aia nu e o predicție. Predicția este cu câteva ore înainte, cutare, cutere. Vrancea e un sistem aparte. E singurul sistem din lume care are cutremure de foarte mare adâncime, este sub influența multor forțe,... citeste mai mult