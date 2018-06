Simona Halep a anunţat pe contul său de Twitter că de astăzi va ocupa funcţia de ambasador al companiei Dubai Duty Free.

"Să termin anul 2017 pe primul loc în clasamentul WTA a fost un vis devenit realitate. Acum sunt fericită să anunţ că am fost numită ambasadorul Dubai Duty Free", se arată în mesajul postat de Simona Halep pe pagina sa de Twitter. Firma respectivă se ocupă de gestionarea magazinelor duty-free din Dubai.

Ending 2017 as the Year-End No.1 was a dream come true. Now, I am happy to announce that I will officially be a @DubaiDutyFree ambassador #WTA #bestshopping