Angela Merkel s-a grăbit că condamne ca extremiste și neo-naziste manifestațiile celor 6000 de persoane care au ieșit în stradă la Chemnitz, în landul Saxonia, pentru a-și exprima indignarea față de asasinarea de către doi imigranți a unui cetățean german la un concert. „Ceea ce am văzut este ceva care nu își are locul într-o democrație constituțională”, declara cancelara pe 28 august. „Avem înregistrări video cu persoane care le vânează pe altele, cu adunări ilegale, și cu ură pe străzi, iar aceasta nu are nici o legătură cu statul nostru constituțional”. Merkel s-a referit în mod specific la o înregistrare video care a... citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Napoca News in