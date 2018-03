Şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, a afirmat, miercuri, la bilanţul Ministerului Public pe anul 2017, că poliţiştii au în lucru circa 1,6 milioane de cauze sub coordonarea procurorilor, ceea ce este un volum mare, în condiţiile în care numărul poliţiştilor a scăzut semnificativ.

"Activitatea Ministerului Public, performanţele obţinute şi aspectele pe care astăzi le evaluaţi nu pot fi desprinse de munca pe care poliţiştii cu atribuţii de poliţie judiciară o fac sub coordonarea procurorilor sau prin delegare din partea acestora. Recent, am finalizat o evaluare a situaţiei din Poliţie şi aş vrea să vă...