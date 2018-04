Seful motoarelor Porsche, arestat in Germania: oficialul este acuzat de implicarea in scandalul Dieselgate Politia din Germania l-a arestat pe Joerg Kerner, cel care supravegheaza dezvoltarea motoarelor de la Porsche, sub acuzatia ca oficialul ar fi fost implicat in scandalul manipularii emisiilor diesel de catre grupul Volkswagen.

azi, 00:42 in Auto