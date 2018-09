Noul şef al celei mai mari federaţii a angajatorilor din Franţa avertizează că ţara are în faţă „mama bătăliilor“ pentru reducerea cheltuielilor publice şi-l îndeamnă pe preşedintele francez Emmanuel Macron să accelereze procesul de restartare a economiei, scrie Financial Times.

„Trăim pe cheltuieli publice masive de ani şi este un drog foarte adictiv“, spune Geoffroy Roux de Bezieux. „Ca orice drog, trebuie să scapi de el treptat, însă primul an al preşedinţiei lui Macron nu a fost suficient. Trebuie să accelerăm ritmul“.

La 56,4% din PIB, nivelul... citeste mai mult

