Premierul Sorin Grindeanu l-a numit in functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe Marian Burcea, pana in prezent director adjunct la CASA OPSNAJ, potrivit unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial. Marian...

Mediaş Info, 18 Martie 2017