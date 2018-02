Sefii sprionilor rusi, in vizita la colegii lor americani!

Potrivit informatiilor cotidianului Washington Post, seful Directiei de spionaj a Statului major al armatei ruse, Igor Korobov, a efectuat o vizita in Statele Unite insotit fiind de seful Serviciului de contraspionaj, Serghei Naryshkin, si de cel al FSB-ului, Aleksandr Bortnikov. Acestia din urma au fost primiti de directorul CIA, Michael Pompeo.



In comentariile ei, agentia Interfax nota, printre altele, ca astfel de intrevederi intre serviciile speciale ale celor doua state nu intra in categoria evenimentelor iesite din comun, dar o delegatie de o asemenea amploare si "greutate" reprezinta un... citeste mai mult

