În 1857, autorităţile turce au concesionat construirea portului Constanţa şi a căii ferate Cernavodă - Constanţa companiei engleze Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd. După Războiul de Independenţă, în anul 1878 apar primele preocupări pentru construirea unui port care urma să fructifice poziţia strategică a Constanţei. În opinia regelui Carol I, Portul Constanţa „va deveni unul din cele mai însemnate ale Orientului şi un izvor de bogăţie pentru ţara întreagă“.



Statul roman a răscumpărat instalaţiile portuare de la compania engleză, a contactat... citeste mai mult