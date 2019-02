Sediul unei universităţi din Sankt Petersburg s-a prăbuşit parţial, iar 21 de persoane ar fi prinse sub dărâmături, conform agenţiilor ruse de presă, scrie The Independent.

Mai mulţi pereţi s-au prăbuşit în clădire, iar serviciile de urgenţă se tem că mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături.

Conform agenţiei RIA, 21 de persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

Câteva etaje ale clădirii s-ar fi prăbuşit în timpul lucrărilor de renovare, conform agenţiei Interfax.

