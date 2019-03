Stimați parteneri / Stimați Clienți, având in vedere procesul de eficientizare si îmbunătățire a relației cu partenerii si clienții noștri, dorim sa va aducem la cunoștință ca vom concentra activitățile de relații clienți in unicul nostru punct de lucru aflat in incinta Primăriei Municipiului Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 1, Camera 5.

Suntem convinși ca acest proces de concentrare al activităților, va duce la simplificarea relației cu clienții noștri si reducerea timpilor de așteptare.

Data efectiva a demarării activității in noul nostru sediu este 25.03.2019.

De asemenea dorim sa va reamintim... citeste mai mult