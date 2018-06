Sediu PSD a fost atacat cu sticle incendiare: Mesajul postat de conducerea partidului pe Facebook. Sediul PSD din centrul vechi al municipiului Satu Mare a fost atacat duminica, la intrare fiind puse doua sticle incendiare care au explodat. Incidentul a fost anuntat, duminica, pe pagina de Facebook, de catre conducerea partidului.

„Doua sticle au fost incendiate duminica si puse chiar la usa de intrare in sediul PSD Satu Mare, acestea explodand imediat. Din fericire, nu au fost inregistrate victime, iar in sediul PSD nu se afla nimeni in acel moment. Un... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Napoca News in