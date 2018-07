În ultima şedinţă a CA pe probleme de politică monetară din data de 7 mai, BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, de la 2,25 la sută pe an. Aceasta a fost cea de-a treia majorare a dobânzii cheie din acest an. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat atunci că decizia creşterii dobânzii a fost luată ţinând cont de noul scenariu al prognozei inflaţiei, care reconfirmă perspectiva creşterii uşoare şi a plafonării ratei anuale a inflaţiei pe... citeste mai mult