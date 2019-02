La fiecare început de an are loc o şedinţă organizată de ACR Satu Mare şi CS AK-Rider’s, în vederea competiţiilor automobilistice care urmează să se organizeze în judeţul Satu Mare şi nu numai.

În acest an, şedinţa anuală va avea loc sâmbătă, 9 februarie, de la ora 14:00, la Sucursala ACR Satu Mare de pe B-dul Transilvania, Nr. 3.

“Dorim să fim prezenţi într-un număr cât mai mare, atât iubitori al sportului cu motor cât şi sponsori, oficialităţi şi concurenţi, indiferent de domeniul de activitate (RallySprint, VTM, Orientare). Vom evalua anul pe care l-am lăsat în urma noastră, vom analiza cele întâmplate. Asta ca să putem corecta greşelile, să ne întărim,... citeste mai mult