Sedintã de informare la Finantele Publice Vaslui

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui organizeazã luni, 18 iunie, la ora 11.00, o intalnire dedicatã contribuabililor persoane fizice si juridice pentru a oferi clarificãri si indrumãri referitoare la aplicarea legislatiei in domeniul fiscal. Sedinta va avea loc la sediul institutiei din municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 56, in sala de sedinte de la etajul II. În cadrul discutiilor, vor fi prezentate urmãtoarele subiecte: noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS, informatii cu privire la modul de completare pe suport hartie sau in... citeste mai mult