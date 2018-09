Astăzi, 15 Septembrie, de Ziua Națională a Curățeniei, colegii noștri, alături de cei din Primărie și celelalte instituții din oraș, elevi, profesori și voluntari, au participat, ca în fiecare an, la cea mai amplă campanie de curățenie organizată în cadrul proiectului “Let’s Do It România”.

Angajații SEdC sunt implicați de fiecare dată în acțiuni ce privesc problemele legate de protejarea mediului înconjurator, acțiuni menite să transmită un mesaj se implicare in viața comunității în care ne desfășuram activitatea.

Acțiunea de ecologizare la nivelul orașului Mioveni a început

