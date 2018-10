INAUGURARE…În prezenta partenerilor din Anglia, ieri dimineatã a fost inauguratã oficial camera senzorialã dotatã la standarde europene, din incinta Sectiei de Pediatrie (fostul Spital de copii „Sf. Nicolae”) a Spitalului de Urgentã „Elena Beldiman” Bârlad. Camera de terapie senzorialã a fost finantatã de cãtre Clubul Rotary cu filiala în Sitwell-Roterham, Anglia, prin asociatia de caritate “People in need worldwide”. Au participat reprezentantii Clubului Rotary Bârlad, conducerea Spitalului „Elena Beldiman” din Bârlad si reprezentantii Asociatiei de Caritate „People in need world wide”.

Asa cum s-a mai precizat,... citeste mai mult