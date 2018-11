“Nu am fost niciodată un copil supraponderal, dar brusc, la vârsta de 15 ani, am început să mănânc în exces şi corpul meu a început să se schimbe rapid". A continuat aşa, ajungând ca după ce a născut, să aibă 137 de kilograme. Acela a fost momentul când Felicia a decis că e momentul să facă o schimbare. "Am încercat atâtea metode proprii prin care să pierd calorii, să mănânc alimente bune – dar nimic nu a fost de durată Aşa că am renunţat de îndată. În acel moment, ştiam că vreau o operaţie de micşorare al stomacului, dar pentru ca asigurarea mea să fie aprobată, a trebuit să fac dovada unui program de pierdere în greutate. Deci, am încercat WW.... citeste mai mult

azi, 16:58 in Life, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in