O romanca de 37 ani din regiunea Veneto, in nordul Italiei, i-a aplicat o corectie primitiva fiicei sale care o va costa 6 luni de inchisoare. Aceasta si-a tuns zero fiica in incercarea de a o pedepsi pentru ca intarzia mereu la scoala. Femeia este...

Info Braila, 30 Ianuarie 2019