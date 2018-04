Sambata, 28 Aprilie, 20:43

Răzvan Marin e unul dintre cei mai curtați jucători români ai momentului, AS Roma și Inter Milano fiind doar două dintre echipele mari care-l doresc. Mijlocașul de 21 de ani a vorbit despre secretul care stă în spatele ascensiunii sale.

"Am început să lucrez cu o echipă de psihologi sportivi cu două luni înainte să ajung în Belgia. După ce am ajuns aici, i-am chemat lunar pe cheltuiala mea la Liege. Mă ajută să rămân pozitiv și să lucrez să devin mai bun", a spus Răzvan Marin pentru La Meuse.... citeste mai mult