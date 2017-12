Nutriţioniştii s-au decis să devoaleze marile secrete ale şoriciului de pe porcul de Crăciun. In ultimii ani, soriciul de porc, care ocupa un loc de cinste printre aperitivele meselor de sarbatoare, a fost intors pe toate partile: ba ca are grasime, ba ca este greu digerabil, ba ca are toxine.

Soriciul are multa grasime

Realitate: grasimea este sub stratul de piele care constituie soriciul. Deci soriciul este aproape proteina pura (in substanta uscata), cu foarte putina grasime (15%). Slanina are... citeste mai mult