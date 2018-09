Actorul a povestit cum a fost abandonat de tatăl lui și cât de mult l-a afectat.



Povestind şi despre copilăria petrecută la ţară, Cătălin a rememorat cu acelaşi umor câteva episoade altfel dureroase:



„Mama m-a avut la 16 ani. La 15 m-a proiectat. La 16 am venit pe lume. Iar tata m-a abandonat în autobuz. Aveam atunci, din ce mi-a zis bunică-mea, un an jumate-doi. Tata cică a avut o logică: m-a aşezat în autobuz, dar ştia că la 5 staţii va fi bunică-mea care mergea la serviciu şi mă va găsi. Nu ştiu ce a fost în capul lui. Nici nu l-am întrebat. Ulterior, l-am mai văzut când aveam 12 ani. Am fugit de-acasă ca să-l cunosc.' a spus actorul din botoşani,... citeste mai mult

azi, 13:42 in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Botosaneanul in