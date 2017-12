Secretarul general al Consiliului Europei il indeamna pe Klaus Iohannis sa ceara opinia Comisiei de la Venetia in privinta modificarii legilor justitiei Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Thorbjorn Jagland, i-a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in care il indeamna sa faca apel la expertiza Comisiei de la Venetia a CoE in ce priveste reformele legislative din justitie adoptate saptamana aceasta de parlamentul de la Bucuresti, informeaza vineri un comunicat al Consiliului.

