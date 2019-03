Secretarul comunei Tutova, ranit intr-un grav accident!

ULTIMA ORA… Astazi, in jurul orelor 13,00, secretarul comuna Tutova, Viorel David, a fost implicat intr-un accident de circulatie, petrecut chiar in apropierea Primariei Tutova, pe DN 24. Barbatul se afla la volanul unei masini, Dacia 1310, si semnalizase stanga, pentru a intra in parcarea instituitiei. In spatele masinii sale se afla o cisterna, iar dincolo de aceasta circula un TIR. Soferul TIR-ului nu a observat ca Dacia din fata cisternei semnalizase pentru a parasi partea carosabila, astfel incat s-a angajat, destul de imprudent,... citeste mai mult

