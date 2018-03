Prezentă la Digisport Matinal, Mihaela Buzărnescu a făcut o dezvăluire şocantă şi a povestit câte rachete are la dispoziţie.

"Am doar trei rachete, atât, a patra e puţin crăpată, o ţin pentru antrenamente. Firma Wilson, pe care o reprezint, mi-a spus că nu mai produce aceste rachete. Dacă vreau să semnez contract cu ei trebuie să-mi aleg un model nou. Anul trecut le-am cumpărat de pe Ebay şi am găsit şi pe Amazon unele folosite, dar le-am spart. Niciodată n-am spart atâtea rachete", a dezvăluit bucureşteanca.

