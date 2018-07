Cotaţia grâului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, preţurile fiind susţinute de vremea secetoasă care a redus producţia în Europa, în regiunea Mării Negre.



Cel mai tranzacţionat contract futures la Chicago Board Of Trade a înregistrat o creştere de 1%, până la 5,02 dolari per bushel, în apropiere de vârful de 5,05 dolari per bushel atins în timpul şedinţei, cea mai ridicată cotaţie înregistrată după data de 10 iulie. Creşterea de 1% înregistrată miercuri vine după un avans de 1,9% în timpul şedinţei de marţi.

"Valul de...