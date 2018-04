Fugarul Sebastian Ghiță susține că se simte amenințat după declarațiile lui Florian Coldea, care a vorbit despre trădare și trădători de țară. Ghiță consideră că acel mesaj este unul direct pentru el și afirmă că se teme inclusiv pentru viața lui.

”Evident că la astfel de cuvinte, spuse de altfel de oameni mă gândesc la ce-i mai rău. Mai ales pentru relația pe care am avut-o, pentru că ne întâlneam, ne-am crescut copiii împreună.

Practic, acel ”destinul îi va sfârși tragic” sunt cuvinte cât se poate de amenințătoare (...) M-a îngrozit și pe mine, am stat, am tras aer în piept. Am fugit de acolo tocmai... citeste mai mult

azi, 00:00 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Replica in