Sebastian Ghiță se simte vizat direct de amenințarea lui Florian Coldea și spune că se teme pentru viața sa.

”Din păcate nu e prima amenințare. Într-un interviu mi-a menționat numele direct și a spus că Sebastian Ghiță a greșit și continuă să greșească. Am perceput-o ca pe o avertizare. Da, mă simt vizat, mă simt amenințat, o să vorbesc cu avocații. Nici nu știu cum să mă păzesc. Ați văzut la Londra, cum l-au otrăvit serviciile rusești (n.r. - cazul spionului Skripal). De aceea am și fugit din România, vedeți că am avut și dreptate. Se vrea să se pună pumnul în gură, să sfârșească tragic, ce-o fi gândind acolo. Mai sunt... citeste mai mult

