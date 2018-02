"Până în 2014, aveam relaţii normale, Kovesi părea sănătoasă la cap atunci, mă întâlneam în multe locuri, nu am ştiut că va deveni o nemernica. Sunt dezamăgit de naiv şi tăntălău ce am fost. Când am văzut cum această fiinţă se transformă, am ţipat, nu mi-a trecut prin cap să îi înregistrez", a declarat Sebastian Ghiţă, la Antena 3.

Ghiţă a afirmat că şefa DNA a fost acasă la el.

"A venit la mine acasă, în Ploieşti, în casa mea. Era nu mai ştiu ce, o onomastica de asta, o zi, un eveniment privat. Au mai fost si alte persoane atunci. Apoi în vie, au văzut-o lăutarii, chelnerii. Sunt indignat că un om creditat cu atâta încredere a compromis o... citeste mai mult

ieri, 23:30 in Social, Vizualizari: 91 , Sursa: Mediafax in