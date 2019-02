Sebastian Ghiță a vorbit exclusiv, la Antena 3, despre denunțul pe care l-a făcut împotriva lui Kovesi. Acesta susține că plângerea a fost făcută la începutul lunii decembrie, în care vorbește despre dosarele făcute de DNA împotriva premierului de la acea vreme, Victor Ponta.

”Nu cred că mai are cineva vreun dubiu că cei din DNA nu au făcut infracțiuni, de aceea s-a înființat Secția de investigare a magistraților. Am depus un denunț despre niște fapte, asta acum ceva luni. În decembrie.

Azi cu surprindere o aud pe Kovesi că spune că eu încerc să o opresc să candideze la nu știu ce funcție în Parlamentul European. Eu am făcut denunțul la începutul lui...

