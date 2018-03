„Îmi justific banii pe care i-am câştigat în aceşti ani prin vânzarea unor companii”, a declarat Sebastian Ghiță la mai mult de un an după fuga din România. „Nu uitaţi că eu am vândut jumătate din acţiunile de la EMAG şi am încasat foarte mulţi bani...

Antena 3, 14 Martie 2018