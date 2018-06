Sebastian Ghita, achitat in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat, joi, pe fostul deputat Sebastian Ghita in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete, decizia nefiind definitiva.

