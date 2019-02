Fostul europarlamentar, cu rădăcini constănțene, Sebastian Bodu, continuă seria întrebărilor mai mult sau mai puțin retorice în ceea ce privește profilul moral al politicianului Dacian Cioloș.

„Sunt curios ce gândesc votanții lui Cioloș în raport de următoarele:

a fost membru PUNR, partid xenofob și extremist. a fost șomer, deși ne spune că e mare specialist in agricultură a lucrat in Primăria Cluj Napoca, angajat fiind direct de șeful lui de partid, fara concurs. a fost ajutat în carieră de unchiul său, Virgil Ardelean (zis Vulpea), cel mai longeviv șef al 0215. nu a lucrat nicio zi din viața lui in sectorul privat. Nu a dat niciun concurs in... citeste mai mult

