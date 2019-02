„Spre deosebire de vremea când Luluța dădea informații din dosare pe surse, la jurnaliștii ei agreați, in prezent a trebuit sâ facă Cozmin Gușă muncă de cercetare, cum spune, pentru a afla care sunt acuzațiile la adresa zeiței anticorupție. Aceasta a fost citată vineri la parchet pentru infracțiuni de mărturie mincinoasă, abuz in serviciu și luare de mită. Așadar Gușă a zis cam așa, in emisiunea lui Rareș Bogdan de la Realitatea TV:

Mărturia mincinoasa se referă la negarea vehementă si repetată a faptului că l-ar cunoaște personal pe Sebi Ghiță. In realitate, aceștia au fost mai mult decât apropiați, iar Ghiță a prezentat procurorilor numeroase poze... citeste mai mult

