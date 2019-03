Sebastian Bodu: Alde Cioloș vrea și desființarea proprietații private

Sebastian Bodu se amuză pe contul său de Facebook pe seama unei dudui pe care Dacian Cioloș o declară speranța politicii românești, duduie care, nici mai mult, nici mai puțin, își dorește desființarea proprietății private.

„După impozite zero și prețuri fixe, alde Cioloș vrea și desființarea proprietații private. Desigur, în numele “substanței, omeniei și justeței”. Daciene, îți spun eu o țară “ca afară” unde oamenii încă mai ”conviețuiesc armonios” in felul ăsta: Coreea de Nord. Dacă tovarașa Oana Maria Bogdan, lider PLUS, nu a apucat să experimenteze în timpul vieții sale regimul comunist, mai are șansa să emigreze in Republica lui Kim.” a scris fostul europarlamentar pe contul... citeste mai mult

acum 35 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Constanteanul in