La începutul acestui an, SEAT ne-a anunțat că pregătește lansarea sub-brandului de performanță Cupra și ne-a oferit atunci un logo pentru viitorul brand. Cunoscută în lumea auto ca versiune sportivă a modelelor Seat, Cupra face un pas înainte și devine astfel sub-marcă a companiei spaniole, după modelul AMG la Mercedes și M la BMW. Odată cu momentul "independenței" Cupra, spaniolii au dezvăluit și primul model dezvoltat sub noua marcă: o versiune de 300 CP a SUV-ului Ateca.

Cupra Ateca: date esențiale ● Cupra Ateca va fi echipat cu un motor de 2.0 litri TSI ce dezvoltă 300 de cai putere, conectat la o cutie automată DSG cu 7 trepte. În plus, va beneficia de tracțiune integrală... citeste mai mult

