Gigantul american de dis-tribuţie "Sears Holding" Corp., cu o existenţă de 125 de ani, a solicitat ieri, unui tribunal din New York, să fie plasat sub protecţia capitolului 11 din Legea falimentului, situaţie care pune sub semnul întrebării viitorul acestuia.

Conform documentelor depuse în instanţă, activele companiei sunt estimate la un miliard de dolari, iar datoriile - la peste 10 miliarde de dolari. "Sears" urmăreşte să se reorganizeze pe o bază mai mică de magazine profitabile.

"Credem că o reorganizare de succes va salva compania şi locurile de muncă din zeci de mii de magazine asociate", a informat "Sears".

