În grădina Team for Youth Association are loc astăzi, 21 aprilie, de la ora 18, o seară orientală – The Turkish Evening. Şase tineri din Turcia, găzduiţi de asociaţie în Serviciul European de Voluntariat, îi vor aştepta pe invitaţi cu muzică...

Graiul Maramuresului, 21 Aprilie 2016