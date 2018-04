Sean Paul se opreste si in Romania in turneul mondial “Mad Love”

Superstarul jamaican Sean Paul, castigator al premiului Grammy, vine in Romania pe 23 mai, la Arenele Romane, pentru prima data intr-un concert de o asemenea amploare.

In deschiderea evenimentului vor canta Faydee, Fly Project si Simona Nae, iar after party-ul va continua la Arene pana dimineata, cu Partydul Kiss FM si DJ Vibe Drops.

Iubit de publicul din toata lumea atat datorita stilului inedit, dar si gratie colaborarilor de succes cu artisti celebri, Sean Paul este unul dintre cei mai prolifici artisti din lume, avand colaborari cu Beyoncé, Rihanna, Akon, Snoop... citeste mai mult