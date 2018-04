Costi Ioniță are un nou look, dar si un nou stil de viață. Potrivit Știrile ProTv, artistul a slabit 15 kilograme, s-a ras în cap, alearga in fiecare zi si practica yoga si a devenit un nume respectat printre artistii din strainatate. In ultimii ani,...

Ziua de Constanta, 22 August 2014