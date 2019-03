Seagate Ultra Slim 2 TB, hard-disk extern de buzunar [TECH REVIEW]

Folosesc un hard-disk extern cu aceeaşi diagonală, 2.5 inci, a cărui grosime e aproape dublă, deşi are capacitatea de 500 GB.

Seagate Ultra Slim 2 TB (1.81 TB disponibil ) e compatibil cu interfaţa USB 2.0 / 3.0 şi poate fi folosit împreună cu sistemele de operare pornind de la Mac OS X 10.7, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10.

Viteza de citire/ scriere nu e cea mai mare, pentru că hardul are 5400 rpm. Din testul cu CrystalDiskMark a reieşit că viteza de citire e 129 MB/s şi cea de citire 115 MB/s. Totuşi în testul direct, copiind un fişier de pe o partiţie pe Seagate Ultra Slim 2 TB am obţinut viteza de scriere de 134 MB/s.

Când îl conectezi la sistem nu-ţi apare... citeste mai mult

