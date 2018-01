Se vor putea programa postarile pe Instagram Instagram, una dintre cele mai cunoscute si apreciate aplicatii de social media, a anuntat ca urmeaza sa efectueze schimbari importante in privinta modului sau de functionare. Principala modificare vizeaza posibilitatea brandurilor de a-si programa postarile.

Pana in prezent, Instagram nu oferea utilizatorilor sai posibilitatea de a-si programa postarile, insa aceasta optiune va fi disponibila in curand.

Singura optiune pe care o pot folosi utilizatorii instagram in acest moment, este salvarea postarii in draft, apoi publicarea ei manuala.

Pe... citeste mai mult

ieri, 16:39 in IT&C, Vizualizari: 35 , Sursa: Manager in