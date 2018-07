Se vinde Oltchim Ramnicu Valcea. Cine va fi noul proprietar Cel mai mare combinat chimic din Romania, Oltchim Ramnicu Valcea, va fi cumparat de omul de afaceri Stefan Vuza.

Compania a fost infiintata sub denumirea intiala de "Combinatul Chimic", in anul 1996. Dupa Revolutie, a fost transformata in societate pe actiuni, iar in 1997 a fost chiar listata la bursa. Afacerile Oltchim au mers din ce in ce mai prost, sub actionatul majoritar al statului, urmand ca in 2012 compania sa ajunga la un grad maxim de... citeste mai mult