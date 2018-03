Articol de — Daniel Scorpie Marti, 20 Martie, 11:51

AS Monaco, campioana Franței, ar putea deveni o afacere și mai profitabilă pentru rusul Dmitri Ribolovlev decât negoțul cu tablouri. În 2011, a cumpărat clubul cu un euro.

Artă sau fotbal, nu mai contează, bani să iasă! Deviza lui Dmitri Ribolovlev s-ar putea aplica și-n cazul lui AS Monaco. Miliardarul rus ce jonglează cu tablouri de lux este tentat să vândă și clubul din Principat. Pentru un profit fabulos, mai mare decât a reușit cu "Salvator Mundi", celebra operă a lui Leonardo Da Vinci cumpărată în 2013 cu 103 milioane și cedată după 4 ani cu 380 de milioane! Și campioana Franței are o ofertă din... citeste mai mult