Marti, 15 Mai, 18:04

Kayserispor are 4 înfrângeri consecutive și e departe de forma din prima parte a campionatului, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Cu 44 de puncte, formația lui Marius Șumudică nu mai poate cădea în telefon, însă are șansa să mai urce o poziție, dacă va învinge, în deplasare, cu Yeni Malatyaspor.

Are nevoie însă ca Istanbul Bașakșehir să o învingă pe Kasikpașa. În caz contrar, Șumudică e gata să își dea demisia. Sau cel puțin așa spunea în urmă cu o lună și jumătate. :)

"Obiectivul meu este locul 8. Dacă terminăm pe 9, eu plec la finalul campionatului. Pentru mine locul 9 ar fi ca o retrogradare", a... citeste mai mult